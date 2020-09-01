С 1 сентября в обновленном после капремонта казанском ДК железнодорожников пройдут кинопоказы

В казанском поселке Юдино в обновленном после капремонта Дворце культуры железнодорожников сегодня стартуют кинопоказы: в 19.00 жители столицы Татарстана увидят фильм «Кире». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.



Также скоро в ДК пройдут дни открытых дверей. Ближайший уже завтра — 2 сентября. Открытие состоится в 9.00, к экскурсиям можно присоединиться в 11.00 и в 18.00, предварительно записавшись. Участников не может быть более 50 человек.

Напомним, в конце августа сообщалось об открытии в Юдино ДК железнодорожников после капремонта.