В казанском поселке Юдино после капремонта открылся ДК железнодорожников

Фото: Надя Плотникова

Сегодня в Казани в поселке Юдино открылся обновленный Дворец культуры железнодорожников. В церемонии приняли участие вице-премьер Марат Хуснуллин, президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

Ремонт начался в 2019 году, до этого в 2018 году «РЖД» передали Дворец культуры в муниципальную собственность Казани. С помощью дизайн-проекта был воссоздан первоначальный вид здания с декоративным фасадом и подсветкой. В оформлении всего здания обыгрывается тема железной дороги: навигация, указатели, информационные стенды и таблички будут стилизованы под вокзальную навигацию.

Сегодня на базе ДК открылся молодежный театр, арт-пространство и коворкинг, кафе с зоной Wi–fi, экскурсионное бюро, студия раннего развития, многофункциональный зал, а также большой концертный зал на 480 мест и кинозал.

Параллельно с капитальным ремонтом ДК проходили работы и на площади перед зданием, где восстановили фонтан, установили малые архитектурные формы, обновили освещение, провели благоустройство территории с ее озеленением.