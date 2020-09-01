Житель Казани совершил более 33 операций в банкомате, чтобы перевести мошенникам полмиллиона

Пожилой мужчина из Казани перевел мошенникам 500 тыс. рублей. Для этого он выполнил более 33 операций в банкомате. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

69-летнему мужчине позвонили из службы безопасности одного из банков, сообщив, что с его карты пытались снять 800 тыс. рублей. Неизвестная сказала, что для сохранности денег необходимо снять их с карты и перевести на указанные ею счета.

Мужчина направился в банк, где снял и перевел на два счета 337 и 163 тыс. рублей, после чего его заверили, что проинформируют, где забрать новую карту, так как старую заблокировали. Звонка от мошенников не последовало.



В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее в Татарстане женщины украли у пенсионера 235 тысяч под предлогом денежной реформы.

