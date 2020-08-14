В Татарстане две сестры украли у пенсионера 235 тысяч под предлогом денежной реформы

В Набережных Челнах сотрудники уголовного розыска задержали двух сестер, обокравших пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Сообщается, что в дежурную часть МВД обратился 91-летний житель поселка Сидоровка с заявлением о похищении денег.

Потерпевший сообщил, что к нему пришли две женщины и представились сотрудницами социальной службы. Они сообщили пенсионеру, что необходимо поменять наличные деньги на талоны из-за денежной реформы. Спустя время мужчина обнаружил пропажу средств. Сумма украденного составила 235 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны две сестры 31 и 37 лет. Одна их них ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Полиции удалось вернуть только 170 тыс. рублей. В отношении женщин возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас они находятся под домашним арестом.

Ранее в Казани пенсионерка лишилась более 700 тыс. рублей, поверив мошенникам.

