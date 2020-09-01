Кабмин Татарстана продлил программу развития культуры и увеличил ее финансирование на 34 млрд рублей

Власти Татарстана решили продлить программу развития культуры до 2025 года. Согласно плану, на ее реализацию предполагается потратить 95,58 млрд рублей из республиканского бюджета.

При этом только 3,8 млрд рублей РТ получит из федерального бюджета, следует из документа.

По сравнению с предыдущей редакцией объем финансирования программы вырос на 34 млрд рублей.

Кроме очевидных изменений, в виде добавившихся трех лет реализации программы, выросли и затраты и в 2019—2022 годах. Так, предыдущая версия документа предполагала затраты на развитие культуры в 2019 году на уровне 7,95 млрд рублей из бюджета РТ и еще 92,9 млн из федерального. Обновленная версия документа свидетельствует, что в прошлом году на развитие культуры в Татарстане потрачено 10,23 млрд рублей из республиканской казны, плюс 421,2 млн рублей из федеральной.