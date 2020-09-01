Россияне назвали самые нелюбимые школьные предметы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Опрос показал, какие предметы россияне больше всего не любили посещать в школе. Большинство респондентов назвали химию, математику и физику.

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, примерно четверть россиян в школе негативно относилась к химии — 26%. Далее в рейтинге нелюбимых предметов следует математика, алгебра и геометрия — 22% респондентов. Против физики высказались около 21% опрошенных, передает «РИА Новости».

Согласно опросу, далее следуют иностранные языки (13%), гуманитарные дисциплины (12%) и физкультура (11%).

Наиболее важными предметами школьной программы респонденты назвали русский язык и математику. Так считают 61% и 59% респондентов соответственно. На третьем месте оказались иностранные языки (38%).

Указано, что в опросе участвовали более 4,5 тысячи человек старше 18 лет.