В театре им. Камала в октябре пройдут гастроли Московского драматического театра им. Пушкина

В Казани на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала 5 и 6 октября состоятся гастроли Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.



Столичный театр впервые сыграет здесь спектакль «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта в постановке режиссера Юрия Бутусова. Гастроли театра пройдут в рамках фестиваля «Золотая маска», передает пресс-служба Минкультуры РТ.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщала, что казанцам в сентябре планируют показать спектакли, которые претендуют на главную театральную премию России «Золотая маска».

