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Казанцам покажут спектакли «Золотой маски»

21:31, 15.08.2020
Казанцам покажут спектакли «Золотой маски»
Фото: realnoevremya.ru

В Казани могут в сентябре планируют показать спектакли, претендовавшие на главную театральную премию России «Золотая маска», сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, сейчас решается вопрос о показе спектаклей в столице Татарстана. «Если мы все-таки сможем открыться, то, пусть в усеченном формате, запланированное мы все-таки покажем в Казани», — сказала Аюпова в программе «Интервью без галстука».

Также министр культуры РТ отметила, что татарстанцам будут возвращать деньги за купленные билеты в театры, если они не смогут открыться.

ОбществоКультура Татарстан
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