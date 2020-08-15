Казанцам покажут спектакли «Золотой маски»

В Казани могут в сентябре планируют показать спектакли, претендовавшие на главную театральную премию России «Золотая маска», сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, сейчас решается вопрос о показе спектаклей в столице Татарстана. «Если мы все-таки сможем открыться, то, пусть в усеченном формате, запланированное мы все-таки покажем в Казани», — сказала Аюпова в программе «Интервью без галстука».

Также министр культуры РТ отметила, что татарстанцам будут возвращать деньги за купленные билеты в театры, если они не смогут открыться.