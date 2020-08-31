В Татарстане со следующей недели возобновляют работу сельхозярмарки

В Татарстане с 12 сентября возобновляют работу еженедельные сельскохозяйственные ярмарки. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Исполкомам Казани, Челнов и муниципальных образований РТ предлагается определить места для проведения ярмарок, обеспечить необходимые условия для торговли там, а также принять все необходимые меры для общественной безопасности.

О возобновлении работы традиционных сельхозярмарок ранее сообщал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.



Во время режима самоизоляции кабмин Татарстана разделил сельхозярмарки на сезонные и еженедельные. Также организаторам разрешили не публиковать план проведения мероприятия за 15 дней до старта ярмарки/

