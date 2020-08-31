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В Казани пройдет Кубок России по бадминтону

17:35, 31.08.2020
В Казани пройдет Кубок России по бадминтону
Фото: minsport.tatarstan.ru

С 3 по 6 сентября в Казани пройдет Кубок России по бадминтону в пяти разрядах.

Соревнования состоятся в Центре бадминтона, в них примут участие лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России.

Команду Республики Татарстан представят победители Кубка России прошлого года Сергей Сирант и Евгения Косецкая.

Финалы во всех пяти разрядах пройдут в воскресенье, 6 сентября.

Напомним, ранее в Казани прошли соревнования по акватлону.

Спорт Татарстан
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