В Казани пройдет Кубок России по бадминтону
С 3 по 6 сентября в Казани пройдет Кубок России по бадминтону в пяти разрядах.
Соревнования состоятся в Центре бадминтона, в них примут участие лидеры рейтинга Национальной федерации бадминтона России.
Команду Республики Татарстан представят победители Кубка России прошлого года Сергей Сирант и Евгения Косецкая.
Финалы во всех пяти разрядах пройдут в воскресенье, 6 сентября.
Напомним, ранее в Казани прошли соревнования по акватлону.Спорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым