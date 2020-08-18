В Казани пройдет чемпионат России по триатлону в дисциплине акватлон
В ближайшие выходные в Казани состоится чемпионат России по триатлону в дисциплине акватлон. Соревнования пройдут 22 августа на Лебяжьем озере.
Ожидается, что для участия в первенстве страны в столицу Татарстана съедутся сильнейшие триатлонисты России. Всего в соревнованиях примет участие около 100 спортсменов.
Участники будут соревноваться в дисциплине акватлон, который состоит из двух непрерывных этапов — плавание и бег.
Старт запланирован на 8.50 у мужчин и 8.55 у женщин. Все соревнования пройдут в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.СпортОбщество Татарстан
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