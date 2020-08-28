Профессор КФУ пообещал, что первая неделя сентября будет теплой

К выходным теплая погода последней августовской недели изменится. В субботу, 29 августа, погода будет неустойчивой: ожидаются осадки, возможны грозы и сильный ветер. В воскресенье осадков не предвидится. Об этом рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета профессор Юрий Переведенцев.

По словам профессора, август оказался в пределах нормы как по температуре воздуха, так и по осадкам. Такая погода может продолжиться в первые пять дней сентября: температура воздуха будет на 4—5 градусов выше нормы.

Бабье лето пока спрогнозировать трудно: «Обычно бабье лето по климатическим данным возникает в середине или во второй половине сентября после непогожих дней. Это явление бывает практически каждый год и всегда по продолжительности разное. «Будем надеяться, что в этом году мы также увидим бабье лето», — сказал профессор.

В середине августа профессор КФУ рассказывал, вернется ли в Казань лето.

