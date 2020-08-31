В Казани в День знаний откроют первый полилингвальный образовательный комплекс

1 сентября в Казани откроют первый полилингвальный образовательный комплекс с углубленным изучением татарского, русского и английского языков.



В церемонии открытия примут участие президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, сообщает Минобрнауки РТ.

Учебное заведение создано на базе казанской школы №165 и включает в себя три школы: новую полилингвальную на улице Бондаренко на 1224 места (в составе которой будет действовать интернат на 240 мест для иногородних детей), новую билингвальную на улице Бичурина на 800 мест и реконструированную начальную на 672 места.

К 2022 году в Татарстане будут функционировать шесть полилингвальных центров. Два из них — в Казани и по одному — в Челнах, Елабуге, Альметьевске и Нижнекамске. Еще в состав комплексов войдут детсады и центры дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что министр просвещения России Сергей Кравцов 31 августа может приехать на открытие полилингвальной школы в Казани.

