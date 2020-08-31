Полиция задержала казанцев, укравших платежный терминал

13 августа двое неизвестных похитили платежный терминал из тамбура продуктового магазина на улице Аделя Кутуя и загрузили его в личный автомобиль.



Потерпевшая сторона оценила стоимость оборудования в 29,8 тысячи рублей. В терминале на момент кражи было около 170 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Казани.

Полицейские установили автомобиль подозреваемых по камерам наблюдения и задержали их. Ими оказались казанцы 22 и 26 лет. Молодые люди признались в том, что вскрыли терминал и забрали из него все деньги, а потом бросили его в ближайшем гаражном комплексе. Подозреваемые потратили деньги на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых заключили под стражу, другой находится под домашним арестом.

Ранее в Чистополе полицейские задержали подозреваемых в краже денег из купюроприемника терминала оплаты.