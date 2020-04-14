В Татарстане 235 тысяч украли из терминала оплаты

В Чистополе полицейские задержали подозреваемых в краже денег из купюроприемника терминала оплаты.

Как сообщает пресс-служба МВД РТ, в полицию обратился работник автомойки, который заявил о повреждении дверец терминала оплаты, расположенного на автомойке. Злоумышленники похитили лоток с деньгами. Материальный ущерб составил 235 500 рублей.

Полиция задержала по горячим следам двух подозреваемых. Они уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



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