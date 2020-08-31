Минниханов открыл в Чистополе новый лицей

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Чистополе лицей №2. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Особенность нового лицея в том, что он представляет собой коллаборацию «школа — вуз — градообразующие предприятия». Учреждение планирует осуществлять всестороннее сотрудничество лицея с Чистопольским филиалом КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева и базовыми предприятиями.

«Наша задача сегодня — дать детям хорошие знания, чтобы обеспечить их конкурентоспособность в современных условиях», — заявил на открытии лицея Минниханов.

В учреждении имеется отдельный блок начальных классов, спортивная зона, обеденный зал для учеников и учителей, актовый зал с артистическими и костюмерными комнатами, а также библиотека.

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии лицея №2 в Чистополе требованиям проектной документации.



Также Минниханов сегодня посетил новые образовательные учреждения в Пестречинском районе.

