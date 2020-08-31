Минниханов посетил новые образовательные учреждения в Пестречинском районе

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал детский сад «Росток» и школу имени Г.К. Камалеева в ЖК «Усадьба Царево» в Пестречинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В детском саду завершаются отделочные работы, а школа торжественно открылась уже сегодня. Они готовы принять детей в новом учебном году.

Новая школа рассчитана 1 224 места. Для начальных классов оборудованы игровые комнаты и две спальни, для старших — кабинеты инженерной подготовки, робототехники, 3D-моделирования и шесть лабораторий. Также в учреждении имеется два бассейна и спортзала.

Минниханов отметил, что в учреждениях созданы все условия для обеспечения равных возможностей для детей с разным уровнем здоровья. В том числе есть лифты, спроектированные с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее инспекция госстройнадзора Татарстана выдала школе имени Г.К. Камалеева заключение о соответствии.

