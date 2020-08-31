Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей скандально известную челнинку Агину Алтынбаеву

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В Татарстане суд вынес приговор скандально известной челнинке Агине Алтынбаевой. Она признана виновной в вовлечении ребенка в противоправные действия и в применении насилия к сотруднице полиции.

Осужденной назначен штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СКР.

Уточняется, что в ноябре 2019 года челнинка опубликовала в соцсетях видео, показывающее как она посадила за руль ребенка. Машина ехала по трассе М7 со скоростью 130 км/ч.

Через две недели, находясь в отделе полиции она толкнула сотрудницу полиции и разбросала в кабинете документы.

Напомним, это видео «прославило» Алтынбаеву. Она успела засветиться на нескольких телеканалах и поспорить со всеми, кого возмутила безответственность женщины, создавшей опасную ситуацию на дороге.