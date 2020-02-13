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«ВИМ-Авиа» продает два самолета Boeing за 1,1 млрд рублей

10:56, 13.02.2020
«ВИМ-Авиа» продает два самолета Boeing за 1,1 млрд рублей
Фото: avsim.su / Bidjo777

Обанкротившаяся авиакомпания «ВИМ-Авиа» выставила на продажу два самолета Boeing 757-200. В сумме их начальная цена составит 1,13 млрд рублей.

Согласно объявлениям, опубликованным в реестре сведений о банкротстве, одно воздушное судно оценивается в 841 млн рублей. Второе же решено выставить на продажу за 288,6 млн рублей.

Оба самолета находятся в залоге у ООО «РНГО», по заявлению которого в 2018 году перевозчик был признан банкротом.

Напомним, конкурсный управляющий «ВИМ-Авиа» выставлял на торги авиадвигатель за 347,6 млн рублей.

БизнесТранспорт Татарстан
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