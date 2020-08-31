В августе Роскосмос зарегистрировал 80 сближений астероидов с Землей

В Роскосмосе в августе зафиксировали 80 сближений с Землей астероидов из группы Аполлонов. Об этом сообщает ТАСС.

В госкорпорации заявили, что астероиды из этой группы достаточно часто приближаются к Земле. Самое близкое из них в августе составило менее 8 тыс. км.

Также в Роскосмосе добавили, что большая часть сближений зарегистрирована с новыми объектами, и только десять августовских астероидов уже известны (с 2007-2018 годов).

Ранее российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС запечатлел на видео группу из пяти неизвестных летающих объектов.



