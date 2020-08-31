Минздрав России назвал главного «врага» рака

Ранняя диагностика помогает бороться с раком. Об этом сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач призвал людей следить за собой: «всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу».

Каприн также отметил, что при маленьких локализациях и раннем выявлении опухоли излечиваемость достигает 97 процентов.

Напомним, что Татарстан входит в топ-5 регионов с наибольшей выживаемостью больных раком.

