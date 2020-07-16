Татарстан попал в топ-5 регионов с наибольшей выживаемостью больных раком

Татарстан вошел в топ-5 регионов с наибольшей выживаемостью больных раком. Доля людей с онкологией, которым диагноз поставили 5 и более лет назад, в республике составила 58,7%. Об этом пишет News.ru cо ссылкой на данные Минздрава России.

На первом месте по выживаемости людей, больных раком, занимает Крым, где доля тех, у кого злокачественные образования обнаружили 5 и более лет назад, составляет 60%. За ним следует Тверская область (59,1%). У Татарстана и Забайкальского края одинаковые показатели — 58,7%. Замыкает пятёрку лидеров Калужская область (58,6%).

В целом по России 5 и более лет после диагностики рака живут 55,3%.

Меньше всего больных раком, стоящих на учете 5 и более лет, в Севастополе (42%), Магаданской области (43,2%), Чукотском автономном округе (47,2%), Карачаево-Черкесии (48%) и Дагестане (48,3%).

По статистике Минздрава, самыми распространенными онкологическими заболеваниями в России в 2019 году стали рак кожи (13,1%), молочной железы (11,6%), легкого (9,4%), ободочной кишки (7,1%) и предстательной железы (7,1%).

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