МВД Татарстана раскрыло подробности ночной стрельбы на остановке «10-й микрорайон»

Прошлой ночью на остановке «10-й микрорайон» в Казани 36-летний мужчина выстрелил в парня и девушку. Об этом сообщает «Татар Информ» со ссылкой на МВД Казани.

В полиции сообщили, что по предварительным данным стрелявший использовал травматическое оружие. Пострадавшая получила перелом носа, ее доставили в больницу на машине скорой помощи. Раненому мужчине оказали помощь на месте происшествия.

Подозреваемого в стрельбе полиция задержала в кафе на улице Завойского. Оружия при нем не найдено. Мужчину доставили в полицию. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в соцсетях появились сообщения о задержании нескольких человек из-за стрельбы в поселке Щербаково под Казанью.

