«Уфа» дома сыграла вничью с московским «Динамо»

«Уфа» дома поделила очки с московским «Динамо» (1:1) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гости первыми открыли счет, Клинтон Н'Жи подобрал мяч возле чужой штрафной и точным ударом вывел свою команду вперед. После перерыва «Уфа» прибавила и на 59-й минуте встречи Жамалетдинов умудрился почти в сидячем положении отправить мяч в ворота Антона Шунина.

До конца игры команды много атаковали, но забить больше не смогли.

После этого матча в активе «Уфы» стало пять очков.