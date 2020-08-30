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«Уфа» дома сыграла вничью с московским «Динамо»

19:06, 30.08.2020
«Уфа» дома сыграла вничью с московским «Динамо»
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» дома поделила очки с московским «Динамо» (1:1) в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гости первыми открыли счет, Клинтон Н'Жи подобрал мяч возле чужой штрафной и точным ударом вывел свою команду вперед. После перерыва «Уфа» прибавила и на 59-й минуте встречи Жамалетдинов умудрился почти в сидячем положении отправить мяч в ворота Антона Шунина.

До конца игры команды много атаковали, но забить больше не смогли.

После этого матча в активе «Уфы» стало пять очков.

СпортФутбол Башкортостан
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