«Рубин» — «Тамбов»: Хван Ин Бом и Макаров начнут игру в стартовом составе

Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Тамбовым».

Леонид Слуцкий с первых минут выпустил главных героев прошлой домашней встречи против «Уфы» Хван Ин Бома и Дениса Макарова. Также в старте появится нападающий Джордже Деспотович. В остальном состав казанцев не претерпел серьезных изменений.

Стартовый список игроков «Тамбова» станет известен чуть позже.

Встреча состоится в воскресенье на стадионе «Ак Барс Арена» и стартует в 18:00 по мск.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Старфельт, Уремович, Меркулов — Кварацхелия, Абильдгор, Йевтич, Хван Ин Бом, Макаров — Деспотович.

Состав «Тамбова»: будет чуть позже.