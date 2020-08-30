Нурсултан Назарбаев: «Братскому народу Татарстана — мира и процветания!»

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Татарстан и его жителей со 100-летием ТАССР.

«Отрадно, что сотрудничество между Республикой Казахстан и Республикой Татарстан в рамках казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества динамично развивается по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», — отметил в своем поздравлении Назарбаев.

Он пишет, что народы республик близки по культуре, языку и обычаям: «многочисленная татарская диаспора, проживающая в нашей стране, является «живым мостом» дружбы и взаимопонимания».

Первый президент Казахстана пожелал Рустаму Минниханову крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Татарстана — мира и процветания.

Также Татарстан с вековым юбилеем поздравил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.