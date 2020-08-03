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Эксперт назвал лучшие способы продлить срок службы аккумулятора смартфона

14:40, 03.08.2020
Эксперт назвал лучшие способы продлить срок службы аккумулятора смартфона
Фото: realnoevremya.ru

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко сообщил, что наилучшим способом сохранить работу аккумулятора на долгое время будет ситуация, когда владельцы смартфонов не будут допускать полного разряда батареи и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%. Самым оптимальным вариантом работы аккумулятора будет его использование в диапазоне от 40% до 80%.

Если разряжать аккумулятор каждый раз со 100% до 0%, то существенная потеря емкости произойдет уже после 300—500 циклов», сообщает агентство «Прайм»

Основные рекомендации эксперта по продлению жизни аккумуляторов: во-первых, хранить батареи заряженными на 50—70%, но не ниже 20%; не использовать телефон во время процесса зарядки, дабы не повышать температуру устройства, и не заряжать его при слишком низких температурах.

Раннее эксперты сообщали, что продлить время работы смартфона поможет отключение геолокации в настройках.

Технологии
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