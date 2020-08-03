Эксперт назвал лучшие способы продлить срок службы аккумулятора смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко сообщил, что наилучшим способом сохранить работу аккумулятора на долгое время будет ситуация, когда владельцы смартфонов не будут допускать полного разряда батареи и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%. Самым оптимальным вариантом работы аккумулятора будет его использование в диапазоне от 40% до 80%.

Если разряжать аккумулятор каждый раз со 100% до 0%, то существенная потеря емкости произойдет уже после 300—500 циклов», сообщает агентство «Прайм»

Основные рекомендации эксперта по продлению жизни аккумуляторов: во-первых, хранить батареи заряженными на 50—70%, но не ниже 20%; не использовать телефон во время процесса зарядки, дабы не повышать температуру устройства, и не заряжать его при слишком низких температурах.

Раннее эксперты сообщали, что продлить время работы смартфона поможет отключение геолокации в настройках.