В казанском «Корстоне» закрыли караоке-клуб после видео с вечеринки в соцсетях
Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку после публикации в соцсетях вечеринки в караоке-клубе «Старс», который находится в «Корстоне».
Мероприятие проходило там 17 апреля.
Позже судебные приставы исполнили решение Вахитовского суда и приостановили деятельность заведения. «Суд постановил приостановить деятельность клуба до принятия решения по существу искового заявления», — сообщает пресс-служба УФССП по РТ.
Ранее сообщалось, что в Казани за 2 дня временно закрыли две кальянные — «Тайм-аут» и Chulan.
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