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В казанском «Корстоне» закрыли караоке-клуб после видео с вечеринки в соцсетях

22:07, 22.04.2020
В казанском «Корстоне» закрыли караоке-клуб после видео с вечеринки в соцсетях
Фото: pixabay.com

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку после публикации в соцсетях вечеринки в караоке-клубе «Старс», который находится в «Корстоне».

Мероприятие проходило там 17 апреля.

Позже судебные приставы исполнили решение Вахитовского суда и приостановили деятельность заведения. «Суд постановил приостановить деятельность клуба до принятия решения по существу искового заявления», — сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани за 2 дня временно закрыли две кальянные — «Тайм-аут» и Chulan.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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