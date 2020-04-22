В казанском «Корстоне» закрыли караоке-клуб после видео с вечеринки в соцсетях

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку после публикации в соцсетях вечеринки в караоке-клубе «Старс», который находится в «Корстоне».

Мероприятие проходило там 17 апреля.

Позже судебные приставы исполнили решение Вахитовского суда и приостановили деятельность заведения. «Суд постановил приостановить деятельность клуба до принятия решения по существу искового заявления», — сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани за 2 дня временно закрыли две кальянные — «Тайм-аут» и Chulan.

