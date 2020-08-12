Артемий Лебедев раскритиковал запрет женской парковки в Казани

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Дизайнер Артемий Лебедев на своем youtube-канале высказался по поводу запрета в Казани женской парковки у ЦУМа. По его мнению, сотрудники прокуратуры занимаются не тем, чем стоило бы.

В своем видео Лебедев рассказал, что подобные женские парковки и парковки для беременных существуют в США. Решение об устранении специальных парковочных мест дизайнер назвал «несусветнейшей глупостью».

«Вместо того чтобы нападать на розовый цвет асфальта и на иконки с женщинами, надо заниматься нормальными преступлениями», — заявил Лебедев.

Ранее сообщалось, что администрация казанского ЦУМа планирует отстоять парковку для женщин, которую пришлось закрасить по требованию ГИБДД.

