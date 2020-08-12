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Артемий Лебедев раскритиковал запрет женской парковки в Казани

13:39, 12.08.2020 1
Артемий Лебедев раскритиковал запрет женской парковки в Казани
Фото: скриншот

Дизайнер Артемий Лебедев на своем youtube-канале высказался по поводу запрета в Казани женской парковки у ЦУМа. По его мнению, сотрудники прокуратуры занимаются не тем, чем стоило бы.

В своем видео Лебедев рассказал, что подобные женские парковки и парковки для беременных существуют в США. Решение об устранении специальных парковочных мест дизайнер назвал «несусветнейшей глупостью».

«Вместо того чтобы нападать на розовый цвет асфальта и на иконки с женщинами, надо заниматься нормальными преступлениями», — заявил Лебедев.

Ранее сообщалось, что администрация казанского ЦУМа планирует отстоять парковку для женщин, которую пришлось закрасить по требованию ГИБДД.

Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:53
    1. Правила дорожного движения созданы для всех участников дорожного движения. Здесь исключений быть не может.
    2. У нас вроде бы равноправие... или уже нет? М и Ж равны в правах, так?
    3. Такими темпами мы плавно и незаметно создадим матриархат. Уже сейчас недалекие законотворцы из мужиков делают женщин, а из женщин - мужиков. Сейчас мужик нужен для того, чтобы сделать ребенка и потом в качестве банкомата, из которого можно постоянно доить денежные потоки. А для создания семьи он становится не нужен. Результат равноправия.
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