Артемий Лебедев раскритиковал запрет женской парковки в Казани
Дизайнер Артемий Лебедев на своем youtube-канале высказался по поводу запрета в Казани женской парковки у ЦУМа. По его мнению, сотрудники прокуратуры занимаются не тем, чем стоило бы.
В своем видео Лебедев рассказал, что подобные женские парковки и парковки для беременных существуют в США. Решение об устранении специальных парковочных мест дизайнер назвал «несусветнейшей глупостью».
«Вместо того чтобы нападать на розовый цвет асфальта и на иконки с женщинами, надо заниматься нормальными преступлениями», — заявил Лебедев.
Ранее сообщалось, что администрация казанского ЦУМа планирует отстоять парковку для женщин, которую пришлось закрасить по требованию ГИБДД.
комментарии
2. У нас вроде бы равноправие... или уже нет? М и Ж равны в правах, так?
3. Такими темпами мы плавно и незаметно создадим матриархат. Уже сейчас недалекие законотворцы из мужиков делают женщин, а из женщин - мужиков. Сейчас мужик нужен для того, чтобы сделать ребенка и потом в качестве банкомата, из которого можно постоянно доить денежные потоки. А для создания семьи он становится не нужен. Результат равноправия.