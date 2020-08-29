В России стало возможно регистрировать автомобили в МФЦ
С 29 августа в России вступили в силу поправки в законодательстве, позволяющие регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ).
Правда такая услуга доступна только в тех центрах, где имеется необходимая площадка для работы с машинами. В них будут работать сотрудники ГИБДД, которые смогут проверять автомобили.
На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, дающее возможность регистрации машин в МФЦ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым