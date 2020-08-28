У Советского района Казани появился новый логотип

Фото: администрация Советского района

У Советского района Казани появился новый логотип. Его презентовали перед празднованием Дня города и 100-летия ТАССР.

Логотип был выбран на конкурсной основе, победителем стал местный архитектор Ильгиз Разетдинов. Главным символом стал дракон — видоизмененный вариант Зиланта, который отображен на гербе Казани. Контур Зиланта повторяет очертания границ района.

«Логотип будет изображен в темно-синем цвете, а крылья дракона — в красном. Пластика круглых углов Зиланта, его стилизация напоминают детские рисунки. Шрифт имитирует заголовки советской эпохи, но выглядит современным», — передает пресс-служба исполкома.

Ранее студия известного дизайнера Артемия Лебедева опубликовала логотип Казани. Он представляет собой стилизованную букву «К» и надпись «Казань», выполненные в черном цвете. Комитет по развитию туризма Казани заявил, что не заказывал логотип в студии Артемия Лебедева.

