Берлинские врачи сообщили, что состояние Навального стабилизируется

Оппозиционер Алексей Навальный все еще в коме, однако угрозы для жизни уже нет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на берлинскую клинику Charite, в которой он находится.



Врачи сообщили, что «симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы [в организме], спадает». Однако состояние Навального пока остается серьезным, и предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления нельзя.

«Пациент лежит в отделении интенсивной терапии, находится в искусственной коме и подключен к искусственной вентиляции легких», — сообщили врачи.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ объявила, что проверка не подтвердила версию об умышленном отравлении оппозиционера Алексея Навального.

