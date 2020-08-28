«Уфа» арендовала защитника «Краснодара»

«Уфа» взяла в аренду защитника «Краснодара» Сергея Бородина, сообщает пресс-служба уфимской команды.

21-летний игрок обороны перешел в команду Вадима Евсеева на правах аренды с возможностью последующего выкупа. На уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бородин еще не выступал.

В минувшем сезоне новичок «Уфы» выступал в ФНЛ за «Краснодар-2» и сыграл 36 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, ранее председатель совета директоров башкирской команды Ростислав Мурзагулов анонсировал подписание новичков.