В «Уфе» согласились с Евсеевым и анонсировали новичков

В руководстве «Уфы» согласились с мнением главного тренера Вадима Евсеева о нехватке игроков. Клуб намерен в ближайшее время усилить состав новичками. Об этом сообщил председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

«Евсеев, безусловно, прав. Мы над этим работаем. У нас была тяжелейшая концовка прошлого сезона. Если бы скамейка была подлиннее, Евсееву было бы проще. В этом вопросе полностью разделяем его мнение и работаем над пополнением состава. В ближайшие дни будем объявлять о новых подписаниях», — цитирует Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Накануне рулевой «Уфы» Вадим Евсеев выложил пост в Instagram, где заявил о катастрофической нехватке игроков в уфимской команде. Такое заявление тренер уфимцев сделал на следующий день после разгромного поражения от казанского «Рубина» (0:3).

Ранее уфимский клуб расстался с шестью игроками основного состава, двое из которых, Даниил Фомин и Остон Урунов, были проданы в московские «Динамо» и «Спартак».