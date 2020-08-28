Непомнящий: «Рубин» стал солидной командой, он своего не упускает»

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий дал свой прогноз на матч 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и «Тамбовом».

«Я ставлю на «Рубин», так как он заметно прибавляет в организации игры и во всех других компонентах. Лидеры проявляют себя, в целом средняя линия показывает качественную игру. Сейчас «Рубин» стал солидной командой, он добротно играет и своего не упускает», — считает эксперт.

При этом Непомнящий полагает, что «Тамбов» не сможет забить в ворота «Рубина». По его словам, тамбовский клуб создает недостаточно голевых моментов.

«Я даже сомневаюсь, что «Тамбов» сможет забить. С одной стороны, конечно, команда готова сражаться, а с другой — я не вижу, каким образом игроки могут добиваться результата. Они создают 1—2 момента за матч, но не более. В прошлом сезоне у «Тамбова» была потрясающая реализация, а в этом такого нет», — сказал Непомнящий.

В предыдущем туре «Рубин» разгромно обыграл «Уфу» (3:0), забив три безответных мяча во втором тайме, а «Тамбов» уступил «Сочи» (0:1).

Ранее Непомнящий, оценивая игру казанцев, признал успешной работу Леонида Слуцкого у руля команды.