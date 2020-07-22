Непомнящий: «Рубин» в поиске своей игры, но уже сейчас видна рука Слуцкого»

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий оценил работу Леонида Слуцкого у руля казанского «Рубина». По его словам, в следующем сезоне казанский клуб будет выступать еще лучше.

«Рубин» в поиске своей игры, но уже сейчас видна рука Слуцкого. Чувствуется, что игроки понимают, чего от них хочет тренер, и готовы выполнять эти требования. Команда теперь является серьезной боевой единицей.

Конечно, я не думаю, что в следующем сезоне «Рубин» поборется за лигочемпионские места, но отнимать очки у любой из команд вполне способен», — считает Непомнящий.

Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. На момент смены тренера казанский клуб с 19 очками занимал 13-е место в турнирной таблице РПЛ, рискуя вылететь в ФНЛ.

Под руководством Слуцкого казанцы провели 10 матчей, в которых одержали четыре победы, четыре раза сыграли вничью и дважды уступили. Ранее «Рубин» продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти встреч.