Собянин допустил переход на удаленку в школах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весь класс могут перевести на дистанционное обучение в том случае, если у одного из учеников столичной школы выявят коронавирус.

Класс будет учиться на «удаленке» в течение двух недель. Количество классов, которые будут переходить на дистанционный формат обучения, будет зависеть от числа заболеваний среди учащихся. На сегодняшний день среди школьников выявляют 25—30 случаев заражения коронавирусом в сутки, передает «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что дети в школах не будут носить маски.