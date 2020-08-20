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Собянин допустил переход на удаленку в школах

23:17, 20.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Собянин допустил переход на удаленку в школах
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что весь класс могут перевести на дистанционное обучение в том случае, если у одного из учеников столичной школы выявят коронавирус.

Класс будет учиться на «удаленке» в течение двух недель. Количество классов, которые будут переходить на дистанционный формат обучения, будет зависеть от числа заболеваний среди учащихся. На сегодняшний день среди школьников выявляют 25—30 случаев заражения коронавирусом в сутки, передает «Интерфакс».

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что дети в школах не будут носить маски.

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