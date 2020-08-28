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«Ак Барс» расстался с нападающим Кириллом Ворониным

08:07, 28.08.2020
«Ак Барс» расстался с нападающим Кириллом Ворониным
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Воронин покидает казанский клуб. Контракт хоккеиста разорван по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба «барсов».

Воронин перешел в «Ак Барс» в мае нынешнего года из «Адмирала». За казанскую команду нападающий провел 6 предсезонных матчей, в которых отметился 1 голевой передачей. В большинстве встреч он появлялся на льду в одном звене с форвардом Александром Ховановым.

Напомним, ранее «Ак Барс» переподписал контракты с тремя нападающими — Артемом Лукояновым, Кириллом Петровым и Михаилом Глуховым.

СпортХоккей Татарстан
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