«Ак Барс» объявил о переходе нападающего «Адмирала» Воронина
Нападающий Кирилл Воронин стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.
26-летний хоккеист подписал с казанцами однолетний контракт до конца сезона-2020/21.
Воронин достанется на правах неограниченно свободного агента. Клуб «Адмирал», за который выступал хоккеист, снялся со следующего чемпионата КХЛ после отказа региональных властей финансировать команду.
В прошедшем сезоне нападающий провел в регулярном первенстве КХЛ 58 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков.СпортХоккей Татарстан
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