В Татарстане дворникам начали выдавать планшеты — видео

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Татарстане дворникам начали выдавать планшеты. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Пока гаджеты выдали десяти дворникам. На работу с электронной техникой дворники выходят три недели. Они фотографируют контейнерные площадки до и после уборки мусора. Это позволяет контролировать работу водителей мусоровозов, которые вывозят мусор: зафиксированная на фото плохая уборка мусора грозит лишением премии.

Отмечается, что в результате на контейнерных площадках стало заметно чище.