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В Татарстане дворникам начали выдавать планшеты — видео

23:34, 27.08.2020
В Татарстане дворникам начали выдавать планшеты — видео
Фото: кадр телеканала ТНВ

В Татарстане дворникам начали выдавать планшеты. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пока гаджеты выдали десяти дворникам. На работу с электронной техникой дворники выходят три недели. Они фотографируют контейнерные площадки до и после уборки мусора. Это позволяет контролировать работу водителей мусоровозов, которые вывозят мусор: зафиксированная на фото плохая уборка мусора грозит лишением премии.

Отмечается, что в результате на контейнерных площадках стало заметно чище.

Общество Татарстан
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