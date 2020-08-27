Муфтий Татарстана напомнил мусульманам об уразе в День Ашура

Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин напомнил верующим о том, что держать уразу необходимо не только в День Ашура, но и за день до или после.



«Дорогие единоверцы, пост ради довольства Всевышнего является наилучшим, что может сделать муслим в День Ашура. При этом наш любимый пророк Мухаммад призывал мусульман дополнительно держать уразу также в день до или после Дня Ашура», — написал Камиль хазрат в своем Telegram-канале.

День Ашура отмечается в 2020 году в ночь с 29 августа.



Ранее муфтий Татарстана поздравил мусульман с Новым годом — 1442 годом по Хиджре.

