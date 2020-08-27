Новости общества

23:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Муфтий Татарстана напомнил мусульманам об уразе в День Ашура

22:35, 27.08.2020
Муфтий Татарстана напомнил мусульманам об уразе в День Ашура
Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин напомнил верующим о том, что держать уразу необходимо не только в День Ашура, но и за день до или после.

«Дорогие единоверцы, пост ради довольства Всевышнего является наилучшим, что может сделать муслим в День Ашура. При этом наш любимый пророк Мухаммад призывал мусульман дополнительно держать уразу также в день до или после Дня Ашура», — написал Камиль хазрат в своем Telegram-канале.

День Ашура отмечается в 2020 году в ночь с 29 августа.

Ранее муфтий Татарстана поздравил мусульман с Новым годом — 1442 годом по Хиджре.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также