Муфтий Татарстана поздравил мусульман с Новым годом

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к мусульманам по случаю наступающего сегодня Нового 1442 года по Хиджре:

«Точкой отсчета мусульманского календаря является Хиджра Посланника Аллаха — одно из самых важных событий в истории человечества. Хиджра — это великое переселение досточтимого Пророка и его сахабов из Мекки в Медину, на которое их вынудили гонения и жестокие бесчеловечные притеснения со стороны многобожников. Начиная с месяца Мухаррам 622 года, мусульмане стали покидать свои дома, земли и имущество только для того, чтобы открыто исповедовать истинную веру. Благодаря этому переселению, наша религия Ислам смогла раскрыться для всего мира».

По его словам, нет сомнений в том, что «Хиджра была началом тернистого пути к свободе, сделанным во имя Аллаха»:

«Мусульмане встречают новый год, воздавая хвалу Аллаху, воспевая мужество Его Посланника и сахабов, и надеются, что смогут в предстоящие 12 месяцев календаря Хиджра укрепить свой иман, совершить благие деяния на прямом пути Ислама и получить за них милость и довольство Создателя. В преддверии наступления нового 1442 года по мусульманскому календарю я молю Всевышнего о том, чтобы Он ниспослал благополучие в каждый дом, благословил наши праведные дела и намерения, даровал мира и спокойствия всей мусульманской умме, нашей стране и республике. Аминь».