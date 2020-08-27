Минниханов и Хабиров осмотрели благоустроенную территорию по программе «Наш двор»

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкирии Радий Хабиров сегодня посетили один из дворов Казани, который отремонтировали по президентской программе «Наш двор».

Минниханов и Хабиров осмотрели дворовую территорию, объединяющую пять домов по улицам Декабристов и Волгоградской, и зашли в подъезд дома по улице Декабристов, 112. После капремонта жилой дом адаптирован для слабовидящих жителей: уложена тактильная плитка, установлены поручни с рельефными обозначениями нумерации этажа и «умные» домофоны.



Всего в этом году в Казани планируется благоустроить 226 придомовых территорий.

Ранее Минниханов и Хабиров открыли детскую арт-резиденцию в отреставрированном за полмиллиарда Алафузовском театре.

