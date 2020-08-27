Казань держится в списке наиболее популярных туров с кешбэком

Программой кешбэка за туры по России воспользовались 50 тысяч россиян. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По словам спикера, 50 тысяч человек приобрели туры и размещения на 900 млн рублей. Казань вошла в список наиболее популярных направлений. Также популярностью пользуются Московская область, Алтайский край, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, Санкт-Петербург, передает ТАСС.

Кешбэк начисляется в течение пяти дней всем участникам программы.

Продажи стартовали 21 июля. Программа продлится до конца 2020 года, однако путевка должна быть куплена до 28 августа. В первые часы старта акции россияне купили туры по стране на 150 млн рублей.

