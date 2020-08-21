Татарстан пользуется популярностью на сайте продажи туров по России с кешбэком

Татарстан вошел в категорию популярных направлений на сайте продажи туров по России с кешбэком.

Уже в первые часы старта акции россияне купили туры по стране на 150 млн рублей, рассказал руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Также популярными направлениями для путешествия по России стали Нижегородская, Самарская области и другие регионы центральной России. Также наблюдается большое количество запросов по югу России, оздоровительным курортам Кавказа, Урала, а также по Дальнему Востоку, где сейчас продолжается пляжный сезон, передает «Российская газета».

Продажи туров по России с кешбэком стартовали сегодня. Программа продлится до конца 2020 года, однако путевка должна быть куплена до 28 августа.

