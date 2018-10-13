Минниханов порыбачил на новом рыбоводном комплексе в Лаишевском районе
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял учатие в открытии первой очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе. На местном водоеме президент РТ устроил рыбалку.
Соответствующее видео Минниханов опубликовал в своем Instagram.
Отмечается, что в настоящее время закончена первая очередь рыбоводного комплекса с общим объемом инвестиций 160 млн рублей и производством 1 млн мальков стерляди в год.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Окт 2018 в 2:09 PDT
Технология подразумевает полный цикл воспроизводства и наличие собственных паспортизированных маточных стад производителейосетровый завод.
Напомним, комплекс «Биосфера-Фиш» планировалось открыть в начале сентября 2018 года. При этом второй производственный корпус будет построен в 2019 году.
В конечном счете предприятие будет выращивать по пять миллионов мальков стерляди в год.ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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