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Минниханов порыбачил на новом рыбоводном комплексе в Лаишевском районе

13:59, 13.10.2018
Минниханов порыбачил на новом рыбоводном комплексе в Лаишевском районе
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял учатие в открытии первой очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе. На местном водоеме президент РТ устроил рыбалку.

Соответствующее видео Минниханов опубликовал в своем Instagram.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Окт 2018 в 2:56 PDT

Отмечается, что в настоящее время закончена первая очередь рыбоводного комплекса с общим объемом инвестиций 160 млн рублей и производством 1 млн мальков стерляди в год.

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На открытии 1-й очереди рыбоводного комплекса «Биосфера-Фиш.»
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 13 Окт 2018 в 2:09 PDT

Технология подразумевает полный цикл воспроизводства и наличие собственных паспортизированных маточных стад производителейосетровый завод.

Напомним, комплекс «Биосфера-Фиш» планировалось открыть в начале сентября 2018 года. При этом второй производственный корпус будет построен в 2019 году.

В конечном счете предприятие будет выращивать по пять миллионов мальков стерляди в год.

ОбществоВластьПромышленность Татарстан
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