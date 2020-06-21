Владелец «Мегастроя» запустил строительство второй очереди «Биосферы-Фиш» для форели

Президент ГК «Агава» Владимир Малыгин запустил процесс строительства второй очереди рыбоводческого комплекса «Биосфера-Фиш» для форели. Накануне глава Минсельхоза Татарстана Марат Заббяров осмотрел ход строительства, а также зимовальные цеха и пруды для платной рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Биосфера-Фиш» работает по принципу установки с замкнутым циклом водообеспечения, что позволяет получать и поддерживать поголовье молоди осетровых рыб круглогодично, постоянно поддерживать оптимальные условия для роста, развития и созревания осетровых будь то молодь или ремонтно-маточное стадо.

В феврале президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в Instagram снимки с зимней рыбалки. Вместе с Малыгиным они наловили форели. В январе бизнесмен рассказал «Реальному времени», что вложит 1,3 млрд рублей в спасение волжской стерляди и выпуск форели.

