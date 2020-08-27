Новый резервуарный парк позволит КОСу увеличить производство полиэтилена

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Казанском нефтехимическом колледже им. В.П. Лушникова прошли общественные слушания при участии заместителя председателя Комитета ЖКХ исполкома Казани Сергея Сотова. На слушаниях представители «Казаньоргсинтеза» рассказали о планах по модернизации производства на заводе органических продуктов и технических газов, входящего в состав одного из семи производств химгиганта.

На заводе построят новый резервуарный парк для хранения изопентана и гексена-1. Необходимость в расширении складских помещений возникла из-за увеличения производства полиэтилена на заводе ПППНД. Изопентан используется как вспомогательный материал для отмывки входящих паров, а гексен-1 — для «сшивки» молекул этана.

— Планируется построить четыре резервуара для хранения гексена-1 емкостью 400 кубов. Это порядка 800 тонн хранения продукта. И три емкости для изопентана по 200 кубов, на 200 тонн, — поясняет заместитель начальника цеха 41,50,762 завода органических продуктов и технических газов Вячеслав Юнин. — Также собираемся построить новую насосную — по два насоса на каждый продукт. Резервуарный парк будет выполнен с соблюдением всех норм: там установят поддон, канализацию, системы защиты сбросов в атмосферу. Строительство и хранение объектов пройдет с применением современного оборудования. То же самое касается приспособлений для охраны окружающей среды. Риски при эксплуатации объектов будут снижены.

Проектная документация разработана с учетом всех требований законодательства в области окружающей среды. По расчетам специалистов, общий объем загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства составит 3,19 тонны — столько же, как и на стандартных стройках. Предельная концентрация не превысит санитарной нормы на границе жилой и санитарной зон.

— В проектной документации предусмотрены решения для минимизации выбросов в атмосферу: изопентан будет храниться в охлаждаемых антифризом емкостях под азотной подушкой. Хранение гексена-1 осуществляется в вертикальных резервуарах, оборудованных поддоном и дополнительной системой азотного дыхания. Перекачку выполняют моноблочные герметичные насосы. Соединение выполнено с применением стальных трубопроводов с минимальным количеством сланца. Ожидаемый валовой выброс в атмосферу в период эксплуатации составит 0,879 тонны в год. Работа объектов не увеличит выброс загрязняющих веществ на границе жилой и санитарной зон предприятия, — сообщила детали начальник сектора окружающей среды проектной организации «Союзхимпроект» Татьяна Мишанина.

По итогам публичных слушаний были приняты материалы оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду в составе проектной документации.

Следующий шаг после проведения общественных слушаний — получить заключение от Главгосэкспертизы. В случае положительного ответа ведомства новый резервуарный парк на территории «Казаньоргсинтеза» введут в эксплуатацию через три года. Строительство объекта планируют начать в текущем году.