Новости спорта

15:24 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Отец Загитовой покинул пост тренера молодежной команды «Ак Барса»

14:41, 27.08.2020
Отец Загитовой покинул пост тренера молодежной команды «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Ильназ Загитов покинул пост главного тренера «Ирбиса», молодежной команды «Ак Барса». Его сменщиком станет экс-игрок казанцев Артем Анисимов.

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой решил покинуть «Ак Барс» по собственной инициативе.

40-летний Анисимов — воспитанник казанского хоккея. В последние годы он работал ассистентом главного тренера в местных «Барсе» (ВХЛ) и «Ирбисе».

По данным издания «Спорт-Экспресс», о назначении Анисимова, скорее всего, объявят в пятницу.

Отметим, что в минувшем сезоне «Ирбис» под руководством Загитова одним из первых в своей конференции добился выхода в плей-офф МХЛ.

СпортХоккейФигурное катание Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также