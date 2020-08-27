Отец Загитовой покинул пост тренера молодежной команды «Ак Барса»

Ильназ Загитов покинул пост главного тренера «Ирбиса», молодежной команды «Ак Барса». Его сменщиком станет экс-игрок казанцев Артем Анисимов.

Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой решил покинуть «Ак Барс» по собственной инициативе.

40-летний Анисимов — воспитанник казанского хоккея. В последние годы он работал ассистентом главного тренера в местных «Барсе» (ВХЛ) и «Ирбисе».

По данным издания «Спорт-Экспресс», о назначении Анисимова, скорее всего, объявят в пятницу.

Отметим, что в минувшем сезоне «Ирбис» под руководством Загитова одним из первых в своей конференции добился выхода в плей-офф МХЛ.