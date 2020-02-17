«Ирбис» под руководством отца Алины Загитовой вышел в плей-офф МХЛ

«Ирбис» под руководством тренера Ильназа Загитова официально завоевал путевку в плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Казанцы набрали 84 очка после 58 матчей, одолев в последней встрече «Кузнецких Медведей». Таким образом, «Ирбис» стал третьим клубом Восточной конференции МХЛ, гарантировавшей себе участие в плей-офф.

Ранее от Востока место в плей-офф завоевали уфимский «Толпар» и «Омские Ястребы». Другая татарстанская команда — нижнекамский «Реактор» — также пока не потеряла шансы на выход в финальную часть соревнований.

Лучшим результатом в плей-офф для «Ирбиса» стал сезон 2016/2017, тогда команда добралась до второго раунда.

Напомним, Ильназ Загитов — отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Ранее он руководил клубом ВХЛ «Ижсталь» из Ижевска.